Ex-namorada sob suspeita na morte de professor em carro Imagens de segurança mostram ex-namorada saindo do veículo onde corpo foi encontrado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h27 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h27 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A polícia investiga a morte de Vinícius, professor de 28 anos, encontrado morto no carro da mãe.

Imagens de segurança mostram a ex-namorada Larissa saindo do veículo, levantando suspeitas sobre seu envolvimento.

A mãe de Vinícius expressa dor e desconfiança, enquanto Larissa alega que ele passou mal após consumir drogas.

A família nega o uso de substâncias ilícitas e espera os resultados da perícia e exames toxicológicos.

A polícia investiga a morte de Vinícius, professor de Educação Física de 28 anos, encontrado morto dentro do carro de sua mãe. Novas imagens de câmeras de segurança mostram sua ex-namorada, Larissa, saindo do veículo, levantando suspeitas sobre seu envolvimento no caso.

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) retornou ao local para buscar mais evidências. A mãe de Vinícius, Salvana, expressou sua dor e desconfiança sobre as circunstâncias da morte do filho. Larissa afirmou que deixou Vinícius no carro após ele ter passado mal, mas a família acredita que ele possa ter sido vítima de uma emboscada.

A polícia analisa as imagens de segurança e a versão de Larissa, que alega que Vinícius consumiu drogas e teve um mal súbito. A família nega que ele usasse substâncias ilícitas e questiona o comportamento de Larissa por não prestar socorro imediato. Enquanto a investigação prossegue, a polícia aguarda os resultados dos exames toxicológicos e da perícia para determinar a causa da morte.

Qual é o contexto da morte do professor Vinícius?

Vinícius, um professor de educação física de 28 anos, foi encontrado morto dentro do carro de sua mãe. A polícial investiga as circunstâncias de sua morte e analisa imagens de segurança.

Quem é a principal suspeita na investigação?

A ex-namorada de Vinícius, Larissa, é a principal suspeita, pois imagens de câmeras de segurança mostram ela saindo do veículo onde o corpo foi encontrado.

Qual é a versão apresentada por Larissa sobre a morte de Vinícius?

Larissa afirma que deixou Vinícius no carro após ele ter passado mal, mencionando que ele consumiu drogas e teve um mal súbito.

Como a família de Vinícius reagiu ao incidente?

A família de Vinícius expressou dor e desconfiança em relação às circunstâncias da morte, negando que ele usasse substâncias ilícitas e questionando o comportamento de Larissa por não ter prestado socorro imediato.

