Exclusivo: imagem mostra o que aconteceu após pouso de helicóptero desaparecido em SP

O Balanço Geral acompanha o caso do helicóptero desaparecido com quatro pessoas a bordo, no dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela (SP). Familiares esperavam uma breve viagem, que duraria 45 minutos de São Paulo ao litoral norte, mas já aguardam por notícias há nove dias. As buscas continuam e não há indícios de os tripulantes estão. Entenda tudo que se sabe sobre o caso a seguir