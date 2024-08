‘Ficou o trauma’, desabafa filho de idoso agredido a marretadas pelo vizinho José de Souza, de 86 anos, viveu momentos de terror após ter a casa invadida na zona norte da capital paulista Cidade Alerta|Do R7 23/08/2024 - 12h56 (Atualizado em 23/08/2024 - 12h56 ) ‌



Idosos de 86 anos é agredido com marretadas na Brasilândia, zona norte de São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o caso de José de Souza, de 86 anos, que estava dormindo quando foi surpreendido pelo vizinho furioso, Tony Alves, dentro da própria casa no bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo. O idoso foi violentado com golpes de marreta em diversas partes do corpo e teve sua casa destruída pelo homem.

Edvaldo José, filho da vítima, contou detalhes sobre como a agressão aconteceu. Segundo seus relatos, seu pai tem o costume de trancar todas as portas da casa, mas mesmo assim nada foi capaz de parar Tony. O agressor quebrou a parede e duas portas da casa de José. Ele só parou com as agressões quando a polícia chegou e evitou o pior.

Nas imagens das câmeras de segurança, José aparece ferido, e caminha com a ajuda de vizinhos e policiais. Com o agressor já detido, Edvaldo não se contém e parte para cima do homem.

Indignado com a situação, o filho de José contou que o fato de a polícia estar no local o impediu de fazer justiça com a próprias mãos. “Se eles não estivessem ali [os policiais], o cenário seria outro”, disse Edvaldo.

‌



Os vizinhos chamaram a polícia, e as imagens de câmeras de segurança mostram a chegada do filho e do neto do idoso, que partiram para cima do agressor quando chegaram ao local. O homem está preso.

Moradores da região revelaram que o agressor e seu tio Valdeci sempre tiveram um comportamento agressivo nas ruas, ameaçando a vizinhança. Imagens de câmeras de monitoramento na região capturaram o parente de Tony intimidando moradores com uma faca em mãos.

‌



Após os momentos de terror vividos por José, o filho da vítima não quer que seus pais continuem na mesma casa. “Ficou o trauma. Meu pai vai começar a fazer vários tratamentos, porque ele ficou com medo. Vamos pagar um aluguel, porque aqui não dá para eles ficarem”, desabafou.

Assista ao vídeo:

