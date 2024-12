Fim de um sonho: idoso morre 23 dias após ganhar R$ 201 milhões na loteria Antônio passou mal depois de realizar um procedimento dentário; a polícia investiga causas do ocorrido Cidade Alerta|Do R7 06/12/2024 - 15h21 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h21 ) twitter

O caso segue um mistério e aguarda o laudo médico para ser investigado Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou o caso do pecuarista Antônio, de 73 anos, que trabalhava com compra e venda de gado em fazendas do Mato Grosso. Ele morreu 23 dias após resgatar um prêmio de R$ 201 milhões que ganhou sozinho na loteria.

A morte ocorreu após o homem fazer um procedimento dentário, que não foi revelado qual. Com o fim da operação, ele foi até a recepção do consultório, e sentou-se sentido fortes dores. Antônio informou a esposa que estava passando mal, e assim ela o amparou, enquanto outro familiar foi até uma farmácia próxima comprar um analgésico.

A equipe da clínica acionou o SAMU, que demorou 40 minutos para chegar, apesar de o local onde ficam os serviços de atendimento móvel serem próximos. Duas enfermeiras de um estabelecimento vizinho foram prestar atendimento para a vítima, mas não se sabe se elas fazem parte de uma clínica parceira. Porém, quando os socorristas finalmente chegaram, não tinha mais o que ser feito.

Em entrevista, o delegado do caso disse que o homem era hipertenso e diabético, além de ter outras questões que a família não soube informar quais eram. O Cidade Alerta ainda conversou com o responsável pela lotérica que Antônio fez a aposta para saber sobre os últimos dias do idoso. “Nesse dia ele pagou as contas, fez o jogo dele que fazia sempre, e mandou fazer uma ‘surpresinha’ na máquina; que foi o que ele ganhou o prêmio”, explicou.

Por meio de uma nota jurídica, a clínica deu uma declaração a RECORD: “Em respeito à transparência e seriedade do momento, informamos que estamos acompanhando a situação da família do paciente com máxima atenção, e oferecendo o suporte durante esse período difícil. Até o momento, a causa do ocorrido está sendo cuidadosamente investigada e aguardamos a conclusão dos laudos técnicos especializados que esclarecerão todos os detalhes sobre o incidente.”

O delegado revelou que está esperando o laudo médico sair para seguir com a investigação. Segundo ele, se for uma morte natural, o caso provavelmente será arquivado; e se aparecer indício de crime, será instaurado um inquérito policial para apuração.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.