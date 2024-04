"Foi caso pensado", afirma testemunha sobre homem suspeito de matar esposa e sogra 

Alto contraste

As vítimas não suspeitavam do próprio parente As vítimas não suspeitavam do próprio parente (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha um caso de duplo homicídio que chocou a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Na quitinete alugada onde moravam, mãe e filha foram misteriosamente assassinadas e encontradas enroladas em cobertores debaixo de uma cama na residência.

Porém, elas viviam com outra pessoa, um homem de 46 anos, que se tornou o único e principal suspeito do crime. O marido da mulher mais nova está foragido e, segundo testemunhas, ele ainda poupou a filha do casal, de 12 anos, de presenciar o ocorrido, ao tirar ela de casa antes.

Mãe e filha se mudaram para a cidade onde morreram com toda a família em busca de novas oportunidades de vida. Moradores locais as definiam como mulheres sorridentes, carismáticas e extrovertidas, que iam sempre à igreja.

Mas, dias antes do ocorrido, amigos perceberam uma inquietude da parte delas que, normalmente simpáticas, já não estavam mais tão abertas a conversas.

O suspeito, marido de uma vítima e genro da outra, trabalhava como açougueiro e, de acordo com vizinhos, foi visto pela última vez logo antes do crime. No dia do ocorrido, inclusive, o homem saiu de casa com a filha e a deixou na casa do seu irmão. Assim, pode ficar sozinho com os alvos. "Ele fez de propósito, foi caso pensado", revelou uma testemunha.

Quando não conseguiram mais contato com ninguém da casa, familiares das moradoras estranharam. Então, entraram em contato com a proprietária do imóvel, que usou uma chave reserva para entrar no local e se deparou com a cena do crime surpreendente.

Com a autorização da dona, a equipe da RECORD entrou na residência e mostrou detalhes de como se encontra a casa abandonada. Comida ainda nas panelas e documentos espalhados em cima da cama indicam que as vítimas não esperavam o que estaria por vir.

O cheio forte ainda domina o local, já que os corpos foram encontrados em estado de decomposição, enrolados em cobertores e debaixo de uma cama. Testemunhas contaram que uma faca teria sido utilizada para cometer os assassinatos.

Equipes da Polícia Científica, Militar e Civil estiveram no local e encontraram a suposta arma branca. Porém, a faca estava limpa, indicando mais uma tentativa do suspeito de acobertar o feito. Agora, as autoridades aguardam o laudo pericial que vai indicar as circunstâncias das mortes.

Até então, não se sabe porque o possível autor do crime teria matado a própria esposa e a sogra. A polícia acredita que algumas informações apenas a criança, filha do casal, será capaz de revelar. Além disso, a família das vítimas colabora nas investigações.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

