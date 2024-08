‘Foi premeditado’, afirma irmã de mulher atacada com golpes de martelo pelo ex A motivação do crime teria sido a cobrança de pensão alimentícia; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 21/08/2024 - 13h35 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Mulher é atacada pelo ex-marido com martelo após pedir pensão alimentícia dos filhos;

Camila está internada em estado gravíssimo e ainda corre risco de morrer;

O suspeito fugiu e até agora não foi localizado;

Familiares pedem justiça pelo crime brutal e polícia segue com as investigações.

Mulher é atacada pelo ex-marido com martelo após pedir pensão alimentícia dos filhos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com exclusividade o caso de Camila, de 28 anos, brutalmente atacada pelo ex-marido após pedir pensão alimentícia para os filhos em São Matheus, na zona leste de São Paulo. Imagens de circuitos de segurança mostram o momento em que a vítima se aproxima da casa de Matheus para buscar os três filhos do casal.

Ao chegar na residência, Camila foi recebida com golpes de martelo. Um crime, que para a família, foi planejado há muito tempo. Os filhos da vítima presenciaram toda a ação brutal do pai. O suspeito está sendo procurado pela polícia.

No dia do crime, os dois chegaram a iniciar uma pequena discussão, e Matheus partiu para cima da vítima. A mulher foi socorrida, mas teve uma fratura no crânio e está internada em estado grave. Os filhos do casal presenciaram a ação e desesperados, pediram ajuda aos vizinhos. “Não foi violência doméstica porque não tinha briga. Ele chegou e a golpeou, tentou matar. Foi premeditado”, conta Yasmin, irmã de Camila.

Abalados, familiares da vítima pedem por uma resposta da polícia: “Eu quero justiça, porque ele sabia que conseguiria matar minha irmã. Ele ta planejando isso há muito tempo. Quando isso tudo veio à tona, ela [mãe de Matheus] falou: ‘Meu filho estava amolando a faca’, então ela sabia que ele estava com intenção de matar”.

‌



A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que o caso agora é investigado como tentativa de feminicídio. O estado de saúde de Camila é gravíssimo. Ela segue internada no hospital e já passou pela segunda cirurgia.

Agora, a família pede uma revisão das autoridades, já que Camila continua internada com vários ferimentos na cabeça, inclusive, a fratura no crânio e ainda corre risco de morrer. Familiares querem que Matheus seja indiciado por tentativa de feminicídio.

‌



A polícia continua com as investigações para localizar Matheus, e fazer com que ele pague perante a Justiça pelo crime que cometeu contra a ex-esposa.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.