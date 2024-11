‘Foi um pedaço de mim que ele tirou’, desabafa mãe de jovem encontrada carbonizada Principal suspeito de cometer o crime é Joberson Dias, que era namorado da vítima; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 21/11/2024 - 13h46 (Atualizado em 21/11/2024 - 13h46 ) twitter

Homem é suspeito de matar a própria namorada e família desconfia que ele cometeu o crime por ciúme Reprodução/RECORD

A recepcionista Michele Pedroso Gavioli, de 26 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro, que estava incendiado à beira de uma rodovia em Sorocaba, no interior de São Paulo. O Cidade Alerta trouxe mais informações sobre o principal suspeito de cometer o crime, Joberson Dias da Silva Filho, de 23 anos, que era o namorado da vítima e foi visto carregando a mulher no colo ao sair de um imóvel e a colocando no veículo.

Por meio de imagens de câmera de segurança, a Polícia Civil identificou o momento em que Michele chega a um local com o namorado, com o seu carro, e quase uma hora depois, ele sai com ela nos braços.

Os dois estavam juntos há cinco meses, mas foi tempo suficiente para ter diversos conflitos, especialmente pelo ciúme excessivo de Joberson. Segundo a família, pela jovem ter um perfil extrovertido e comunicativo, o namorado ficava desconfiado.

Celia Pedroso, mãe da vítima, contou que a jovem sempre teve um jeito divertido e viveu a vida com muita leveza. “Ela era brincalhona e alegre”, disse a mulher. Ela ainda desabafou sobre a dor de perder uma filha: “Foi um pedaço de mim que ele tirou”.

Joberson, por sua vez, era uma pessoa reservada na frente dos outros, e a família o achava quieto demais. Porém, essa não era a verdadeira personalidade dele segundo a irmã de MIchele. “Ela disse que quando eles estavam sozinhos em casa e brigavam, o Joberson ‘batia de frente’ com ela. Não a agredia, mas ia para cima dela”, contou Milena Gavioli.

A mãe da jovem disse que desde o início do relacionamento deles não ‘simpatizava’ com o rapaz e revelou que ficou até feliz quando eles terminaram. No entanto, momentos depois, Michele resolveu dar mais uma chance para o namorado.

Na casa da vítima, onde Joberson foi flagrado saindo com a jovem nos braços, há marcas de sangue em uma das portas, e a polícia encontrou uma faca também com manchas de sangue. Além disso, familiares da mulher contaram que, aparentemente, o rapaz lavou a casa para tentar esconder a cena do crime.

Assista ao vídeo:

