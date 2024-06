‘Foi uma armadilha para me matar’, desabafa diarista após ser esfaqueada pelo patrão

Alto contraste

Mulher é contratada para serviços domésticos e homem tenta abusar sexualmente dela (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o caso da diarista Tereza, de 50 anos, atacada com golpes de faca por Valdir, de 65 anos, em Carapicuíba (SP). O homem teria contratado a mulher para realizar alguns serviços domésticos, mas tudo não passava de uma armadilha para forçar relações sexuais com a vítima. Por ela não aceitar, o agressor trancou a trabalhadora dentro da sua casa e a violentou.

Os dois se conheceram porque uma amiga em comum de Tereza e Valdir indicou a diarista para faxinar e passar roupas do idoso. Porém, quando chegou ao local de trabalho, ela percebeu que ele desejava que serviços sexuais.

“De repente, ele trancou a porta de dentro e de fora para eu não sair. Foi uma armadilha para me matar”, relatou Tereza. Ela ainda revelou que após a recusa em ter relações com ele, o abusador ficou mais agressivo. “Ele pegou a faca e veio na minha direção. Ele estava com maldade para me matar”, contou.

Um vídeo gravado por uma vizinha capturou uma conversa entre o suspeito e a vítima. Na gravação, Tereza diz que está sangrando e que vai ao hospital. Após isso, ela fugiu do local e foi socorrida. Ela precisou passar por cirurgia e ficou com diversas cicatrizes em todo o corpo.

A polícia, agora, tenta encontrar o agressor, que fugiu do local do crime. Os investigadores foram até a casa do abusador para encontrar possíveis pistas, e se deparou com sinais de luta corporal, pois o imóvel estava com diversos objetos fora do lugar, e sangue na entrada da casa.

Ainda com o trauma de tudo o que enfrentou, a diarista desabafa: “Estou abalada, não consigo dormir, não consigo comer. Nunca passei por isso na minha vida. Tenho pesadelo toda hora. É horrível”.

Assista ao vídeo:

