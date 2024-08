“Foi uma emboscada”, afirma irmã de homem desaparecido no interior de São Paulo Jaqueline de Oliveira acredita que sua cunhada tenha envolvimento no sumiço de seu irmão e desconfia das versões apresentadas por ela; confira mais detalhes do caso Cidade Alerta|Do R7 09/08/2024 - 15h50 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h50 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Jardineiro desaparece após sair de um bar com a companheira;

Casal estava acompanhado de um homem misterioso;

Parceira do desaparecido alegou não conhecer o rapaz, que pode ser o pivô do sumiço;

Irmã de jardineiro acredita que a cunhada está envolvida no seu desaparecimento.

Homem desaparece após encontro com rapaz misterioso Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o desaparecimento do jardineiro Éder, de 39 anos, que está há 13 dias sumido em Leme, interior de São Paulo. Os últimos passos do homem foram capturados pelas câmeras de segurança de uma rua, e que mostram o rapaz ao lado de sua companheira Paloma, e uma pessoa misteriosa. A família do jardineiro suspeita que a parceira do trabalhador esteja escondendo informações importantes sobre a identidade do acompanhante do casal, que pode ser o pivô do desaparecimento.

Jaqueline de Oliveira, irmã do desaparecido, desconfia da cunhada, pois não acredita na versão que Paloma contou sobre o caso. “Na filmagem você está colada com o homem. Você mentiu”, disse. A mulher pensa sobre uma possível armação da namorada de Éder.

“Ela conta uma história para mim e para outras pessoas, fala uma versão diferente. Tenho no meu coração que foi uma emboscada”, revelou Jaqueline. A irmã do desaparecido acredita que a cunhada tenha planejado se encontrar com o homem misterioso. Paloma, por sua vez, contou que não conhecia o rapaz e sequer sabia o seu nome.

Antes das câmeras flagrarem o casal andando com o rapaz desconhecido, eles estavam em um bar. Segundo a dona do estabelecimento, o homem se ofereceu para pagar uma bebida para Paloma, e Éder não gostou. No entanto, ela disse que os três ficaram conversando mesmo após o fechamento do comércio.

Familiares suspeitam da companheira de Éder, pois ela já teve problemas com o rapaz dentro do relacionamento. O jardineiro chegou a ser preso após uma acusação de agressão de Paloma. No entanto, ela escreveu uma carta a próprio punho desfazendo a denúncia.

Com as controvérsias da mulher, a família do desaparecido não acredita mais nas histórias contadas por Paloma. “Ela está com medo de alguma coisa e não quer falar para nós [parentes]”, desabafou Jaqueline.

