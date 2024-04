'Furei ele', confessa homem após matar rival por vingança

Cidade Alerta |Do R7

Já preso, o homem não teve medo de revelar seus atos Já preso, o homem não teve medo de revelar seus atos (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta mostrou o vídeo gravado pela polícia de Goiânia (GO) que chamou atenção pelo conteúdo. Nas imagens, um homem de 30 anos aparece algemado confessando mais de um crime que cometeu por desafeto, sendo um deles assassinato

Na capital de Goiânia, testemunhas contaram que o autor do homicídio invadiu um bar local e atirou diversas vezes contra a vítima, de 41 anos.

O motivo, segundo o próprio criminoso, seria apenas por questões de desagrado pessoal, já que o homem morto é parente de outra pessoa que o assassino teria esfaqueado anteriormente.

No vídeo, o bandido revela até o tipo específico do revólver utilizado: "Foi um 38". Quando questionado pelas autoridades, garantiu que possui a arma há muito tempo, mas sempre esteve guardada.

De acordo com a equipe policial que atendeu essa ocorrência, o crime que teria dado origem a esse acerto de contas no bar foi uma tentativa de homicídio contra o familiar da vítima, feita pelo mesmo suspeito, também em um estabelecimento da cidade.

As imagens do circuito de segurança do local mostram três homens conversando na calçada quando, subitamente, o apreendido esfaqueia outro e todos fogem na sequência.

O criminoso revelou que cometeu o crime devido a uma "capacetada" que levou do esfaqueado. "Eu estava com uma faca e furei ele", disparou para os agentes de segurança.

Ainda segundo os policiais, o preso estava foragido desde 2023, pela Lei Maria da Penha.

Confira na íntegra:

