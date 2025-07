Golpista do amor é preso após enganar mulheres no Espírito Santo Gustavo Peixoto usava redes sociais para aplicar golpes milionários Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h11 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h11 ) twitter

Homem é preso por aplicar golpes milionários em mulheres que conhecia pela internet

Gustavo Peixoto Cordeiro foi detido por enganar mulheres com promessas de riqueza no Espírito Santo. Ele se aproximava das vítimas pelas redes sociais, exibindo uma vida de luxo e sucesso. Durante os encontros, Gustavo aparecia com carros diferentes para reforçar sua imagem de empresário bem-sucedido.

Uma das vítimas descobriu o golpe ao ser alertada por outra mulher enganada. Confrontado, Gustavo alegou ser vítima das acusações, mas investigações revelaram que ele usou o nome de sua ex-namorada para financiamentos fraudulentos, causando um prejuízo de R$200 mil.

Outra vítima sofreu um golpe de mais de R$4 milhões. Gustavo foi preso na zona leste de São Paulo com celulares e cheques milionários em seu poder. Agora ele aguarda transferência para o Espírito Santo para responder por estelionato.

Assista ao vídeo - Homem é preso por aplicar golpes milionários em mulheres que conhecia pela internet

