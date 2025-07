Gustavo Peixoto é preso em São Paulo por golpe milionário do amor Suspeito se passava por empresário para enganar mulheres; polícia investiga mais casos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h21 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h21 ) twitter

Suspeito de aplicar ‘golpe do amor’ é preso em São Paulo; prejuízo das vítimas é milionário

Gustavo Peixoto, acusado de aplicar o “golpe do amor”, foi preso em São Paulo. Ele se apresentava como um empresário do setor imobiliário para enganar mulheres e causar prejuízos financeiros significativos. Uma das vítimas perdeu R$ 4 milhões, enquanto outra teve um prejuízo de R$ 200 mil.

A prisão ocorreu na zona leste de São Paulo, com Gustavo agora sob custódia preventiva. A polícia suspeita que ele possa estar envolvido com outras pessoas e continua analisando documentos apreendidos, incluindo cheques e cartões em nome de terceiros. As investigações prosseguem em São Paulo e no Espírito Santo, com a expectativa de que mais vítimas se apresentem. A Polícia Civil incentiva outras possíveis vítimas a registrarem denúncias nos distritos policiais.

