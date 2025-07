Seis homens atacam carros com pedras na Marginal Tietê, em São Paulo

Na Marginal Tietê, no bairro da Lapa, foram registrados dois casos de ataques a veículos por uma gangue que atinge carros com pedras. As ocorrências aconteceram na ponte da Freguesia do Ó. Um guarda civil metropolitano interveio após um carro ser atingido e identificou seis homens sob o viaduto. A quadrilha continua atuando nas marginais de São Paulo.



