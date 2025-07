Ajudante de caminhão de frutas morre em acidente a caminho do Ceagesp, em São Paulo

A cabine de um caminhão que carregava frutas para o Ceagesp pegou fogo nesta quarta-feira (23), no acesso ao viaduto Aricanduva, em São Paulo. O ajudante do motorista, que saiu da cabine para tentar desviar o trânsito no local, morreu atropelado por outra carreta que perdeu o freio. A CET prestou os primeiros auxílios na situação. O corpo do ajudante foi retirado da via e o motorista recebeu atendimento médico. Em função do acidente, apenas duas vias ficaram livres ao tráfego no local.



