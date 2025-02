Gottino posta foto de terno na academia, e diverte fãs na web: ‘É mais confortável’ O âncora do Fala Brasil, Edu Ribeiro, aproveitou a publicação para elogiar o look do apresentador Cidade Alerta|RECORD 22/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reinaldo Gottino brinca com fãs ao aparecer de terno na academia Reprodução/Instagram

Look de academia aprovado? Reinaldo Gottino compartilhou uma foto em seu perfil de uma rede social com os seus seguidores, na qual aparece com o terno usado para apresentar o Cidade Alerta.

“Bora treinar?”, escreveu o jornalista, brincando com o seu estilo nada adequado para fazer um treino. A zoeira rendeu boas risadas aos seguidores, que bombaram a publicação com diversos comentários.

Até mesmo o apresentador do Fala Brasil, Edu Ribeiro, comentou no post. “Na estica!”, colocou. Uma fã de Reinaldo Gottino também interagiu na publicação: “De terno é mais confortável”, brincou.

Confira a postagem:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.

Veja também os cliques incríveis de Reinaldo Gottino durante as férias:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share De férias do Balanço Geral, o apresentador Reinaldo Gottino aproveitou para desfrutar as belezas do Brasil e visitar Alagoas (MA) e Porto de Galinhas (PE). Em suas redes sociais, ele compartilhou cliques incríveis que fez com a família na viagem e provou que sobra cumplicidade entre eles; vem ver!