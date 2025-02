Gottino vai às ruas em busca da informação e turbina Cidade Alerta: ‘Onde houver notícia relevante, estarei lá’ Apresentador do jornalístico policial da RECORD explica por que prefere ir direto do local dos acontecimentos Cidade Alerta|Giovana Sobral, do site oficial 11/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 08h32 ) twitter

Gottino na cobertura de acidente com avião em São Paulo Reprodução/RECORD

No comando do Cidade Alerta desde o final de janeiro de 2025, o apresentador Reinaldo Gottino já imprime sua marca no jornalístico policial da RECORD, e as mudanças têm refletido nos bons índices de audiência do programa.

Quando integrava o Balanço Geral, o âncora costumava ir ao local da notícia para levar informação de qualidade ao telespectador. Agora, com sua nova missão nas tardes da emissora, ele revela que essas idas às ruas serão ainda mais frequentes.

No último mês, São Paulo sofreu com fortes chuvas que causaram enchentes e impactaram a população. Em uma dessas coberturas, Gottino abriu o programa direto da Ponte das Bandeiras, que fica sobre o rio Tietê, na capital paulista. De lá, o apresentador mostrou em tempo real a situação do trânsito na cidade.

O #CidadeAlerta está no ar! @RGottino foi às ruas mostrar a situação da cidade com as fortes chuvas. Acompanhe na @recordtvoficial ou no https://t.co/nG5CiWL69a pic.twitter.com/AL9CHXyRy9 — Cidade Alerta (@cidadealerta) January 29, 2025

“Antes, no programa do horário do almoço, eu fazia a reportagem e precisava voltar correndo. Agora, com o Cidade Alerta começando depois das 16h, tenho mais tempo para executar esse material”, explica Gottino, que sempre gostou de estar no local da notícia. Para o apresentador, o telespectador é surpreendido a todo instante quando ele aparece no local da notícia.

Na sexta-feira (7), a queda de uma aeronave em plena avenida na zona oeste de São Paulo levou o jornalista ao local para mostrar o impacto do acidente para a população. Com a via interditada, Gottino chegou rapidamente pilotando sua moto, com isso largou na frente e apareceu logo cedo na tela da RECORD — entregando uma cobertura elogiada pela crítica especializada e pelo público.

Para quem o acompanha há anos, Gottino reforça seu compromisso com a informação: “Onde houver uma notícia relevante em São Paulo, com certeza estarei lá para cobrir.”

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30 e aos sábados às 17h na RECORD.