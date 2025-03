Homem comete feminicídio após esposa descobrir tentativa de traição Paula Daniele morreu em incêndio criminoso provocado pelo marido Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 21h53 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem mata esposa carbonizada em São Paulo após ela descobrir traição

Paulo Henrique matou sua esposa Paula Daniele após ela descobrir suas investidas na melhor amiga dela. A amiga rejeitou Paulo e revelou tudo à Paula, que decidiu se separar. Inconformado com a decisão, Paulo prendeu Paula no quarto e ateou fogo na casa em Embu das Artes, São Paulo. Paula morreu carbonizada, enquanto a filha do casal foi resgatada por familiares.

Após o crime, Paulo fugiu a pé e foi atropelado na Rodovia Régis Bittencourt. Ele foi hospitalizado e confessou o assassinato. Paula havia decidido terminar o casamento após oito anos devido às ameaças constantes de Paulo e sua tentativa de traição. A tragédia levanta questões sobre impunidade em casos de violência doméstica.

Assista em vídeo - Homem mata esposa carbonizada em São Paulo após ela descobrir traição

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!