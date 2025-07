Homem conhecido como ‘Galo Cego’ é procurado após ataques em São Paulo Suspeito foi liberado após audiência de custódia e voltou a atacar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h12 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h12 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Micael da Costa Silva, conhecido como "Galo Cego", é procurado pela polícia em São Paulo.

Ele atacou e matou José Marconi, mas foi liberado por falta de provas conclusivas.

Após a soltura, Galo Cego voltou a atacar, agora uma mulher, aumentando a preocupação da comunidade.

O Ministério Público recorreu da decisão de soltura e investiga possíveis outros crimes relacionados.

Homem conhecido como ‘Galo Cego’ é procurado por atacar moradores de São Paulo

A polícia está em busca de Micael da Costa Silva, conhecido como Galo Cego, que vem aterrorizando moradores na zona oeste de São Paulo. Ele é acusado de atacar José Marconi, de 54 anos, com um pedaço de madeira, resultando na morte da vítima. Após ser preso, Galo Cego foi liberado em uma audiência de custódia devido à falta de provas conclusivas. Pouco depois, ele atacou novamente no mesmo local, desta vez uma mulher.

Os ataques ocorreram em áreas movimentadas próximas a centros comerciais e estações de metrô. No caso de José Marconi, o suspeito abordou-o pelas costas em frente a um shopping. As câmeras de segurança registraram o crime, mas as imagens não foram suficientes para mantê-lo detido. A comunidade local expressa preocupação com sua liberação e reincidência.

O Ministério Público recorreu da decisão que permitiu sua soltura. Além dos casos conhecidos, a polícia investiga se Galo Cego está ligado a outros incidentes violentos na região. Conhecido por sua deficiência visual em um olho, ele já havia causado problemas anteriormente com desordens e furtos.

Assista ao vídeo - Homem conhecido como ‘Galo Cego’ é procurado por atacar moradores de São Paulo

