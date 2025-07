Homem é preso por aplicar golpes milionários em mulheres que conhecia pela internet

Gustavo Peixoto foi preso no Espírito Santo acusado de aplicar golpes milionários em mulheres após conquistá-las pelas redes sociais. O suspeito se aproximava das vítimas com conversas envolventes, marcava encontros e aparecia sempre com carros de luxo diferentes, o que ajudava a construir uma imagem de sucesso e confiança. Quando ganhava a confiança delas, vinha o golpe financeiro. Uma das mulheres enganadas procurou o Cidade Alerta após ser alertada por outra vítima. Em sua defesa, Gustavo ainda tentou se passar por vítima.



