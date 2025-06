Homem conhecido como ‘maníaco do carro branco’ é preso após atacar mulheres na zona leste de São Paulo Criminoso abordava as vítimas na rua e tentava arrastá-las para dentro de seu veículo; saiba mais! Cidade Alerta|Do R7 24/06/2025 - 18h43 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h43 ) twitter

O criminoso, identificado como Rafael, teve a prisão temporária concedida pela Justiça Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta exibiu mais um crime revoltante ocorrido na zona leste de São Paulo. Um homem, conhecido como “Maníaco do carro branco” ataca meninas e mulheres no bairro Parque do Carmo e tenta arrastá-las para dentro de seu veículo.

Por volta das seis da manhã, uma adolescente de apenas 13 anos começou a ser perseguida pelo criminoso. Ela estava a caminho da escola, que ficava cerca de 300 metros do local onde foi abordada.

Em imagens de câmeras de segurança de residências locais, é possível ver a jovem caminhando tranquilamente enquanto é seguida por um carro branco. O homem estaciona o veículo próximo à calçada, atravessa a rua e agarra a menina.

De acordo com a investigação, no momento do ataque, o criminoso tocou nas partes íntimas da vítima e tampou sua boca ao perceber que ela tentaria gritar. O mesmo ainda disse para ela não pedir socorro.

‌



A vítima consegue se soltar dos braços do agressor e sai correndo para pedir ajuda. Rapidamente, ele entra no carro e volta a persegui-la em alta velocidade; porém, ao avistar uma pessoa na rua, segue o caminho normalmente e não para mais o veículo.

Através das imagens que comprovam o crime, as autoridades conseguiram identificarem a placa do carro usado na tentativa de sequestro. Com os dados do homem, eles tiveram acesso a outra abordagem feita por ele com o mesmo modus operandi, além de descobrirem que o suspeito já tinha passagem pela Polícia Civil por violência doméstica.

‌



O pedido de prisão temporária feito pelo delegado do caso foi aceito pela Justiça, e então, o criminoso foi encaminhado para o 53º Distrito Policial do Parque do Carmo.

Ao chegar na delegacia, o homem identificado como Rafael, foi abordado pela repórter e negou qualquer envolvimento nas duas tentativas de sequestro.

‌



Porém, ele já tinha confessado o crime durante seu depoimento à polícia, alegando estar alterado.

Em entrevista à repórter, o delegado do caso, Fernando José Gregoraci, afirmou que as provas obtidas pelas autoridades são irrefutáveis e que a Polícia Civil tem chamado outras mulheres abordadas por Rafael, para que possam coletar mais depoimentos e fazerem o reconhecimento do suspeito.

Enquanto isso, as investigações seguem em andamento e Rafael irá responder pelos crimes temporariamente até o inquérito ser concluído.

Confira a reportagem completa abaixo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.