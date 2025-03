Homem é preso por suspeita de feminicídio após reabertura de caso Investigação revela novas provas ligando ex-marido à morte de Alexsandra Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 23h51 (Atualizado em 27/03/2025 - 23h51 ) twitter

Reviravolta: homem é preso pela morte da ex-esposa anos depois do crime

Alexsandra foi encontrada morta em 2021 com uma seringa no braço direito, levantando suspeitas devido ao fato de ser destra. Inicialmente considerado suicídio, o caso foi reaberto após análise de novas evidências. Imagens mostraram Wilson, seu ex-marido, entrando e saindo da casa com sacolas no horário da morte.

O casal viveu junto por 11 anos e teve um filho. Testemunhas relataram agressões durante o casamento, e a família acredita que o crime foi motivado por disputas financeiras e pensão. Wilson foi detido após não comparecer a audiências cruciais, encerrando uma investigação que durou quatro anos.

A prisão representa um passo importante na busca por justiça para Alexsandra, cujo filho agora enfrenta a perda da mãe em circunstâncias trágicas.

Assista em vídeo - Reviravolta: homem é preso pela morte da ex-esposa anos depois do crime

