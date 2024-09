Homem é esfaqueado por cunhado até a morte após descobrir traição em família Depois do crime, Rafaela fugiu com o amante, deixando seu filho para trás; entenda o caso que se passou em Praia Grande (SP) Cidade Alerta|Do R7 03/09/2024 - 15h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h15 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Empresário é assassinado por amigo que tinha caso com a esposa dele em Canto do Forte, na Praia Grande (SP);

A vítima levou mais de vinte golpes de faca e morreu no local;

Marcelly, irmã da vítima foi sequestrada pelo próprio marido e amante de Rafaela;

Os suspeitos fugiram e a polícia segue com as buscas.

Empresário é assassinado por amigo que tinha caso com a esposa dele Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta mostrou com detalhes o caso do empresário Igor, assassinado pelo melhor amigo, que estava tendo um caso com a sua esposa, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Igor e Rafaela eram casados e amigos de Mário e Marcelly, irmã de Igor.

O que os irmãos não imaginavam, é que Rafaela e Mário estavam tendo um caso. Circuitos de segurança registaram os quatro chegando no prédio de Marcelly e testemunhas afirmam ter escutado barulhos de confusão. A vítima foi atingida com mais de vinte golpes de faca. Os suspeitos seguem foragidos.

No dia do crime, os dois casais resolveram sair para curtir a noite, Mário e Rafaela combinaram de deixar seus cônjuges em casa e voltarem para dormirem juntos. Porém, no meio do plano, Igor pegou uma mensagem da esposa no celular do melhor amigo e resolveu tirar satisfações.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Marcelly chegou acompanhada da cunhada, Rafaela, e quase uma hora depois, Igor e Mário sobem para o apartamento. Durante a madrugada, os policias foram chamados pela síndica do prédio de alto padrão no bairro do Canto do Forte, na Praia Grande. A chamada foi para atender uma ocorrência de desentendimento. A mulher relatou ter ouvido muitos barulhos e gritos, e conta que ainda tentou tocar a campainha e bater na porta do apartamento, mas não foi atendida.

‌



Com a ajuda de um chaveiro, os policiais conseguiram abrir a porta do apartamento. Na entrada do corredor, havia sinais de sangue. Ao entrar no imóvel, Igor estava inconsciente, caído no chão e gravemente ferido por golpes de faca. A arma branca usada no crime foi encontrada e apreendida pela perícia no banheiro do apartamento. Os policias passaram então a revistar o local e se deram conta de que havia diversos sinais de luta corporal. Uma ambulância foi solicitada e o médico constatou a morte de Igor no local. A vítima levou mais de vinte golpes de faca.

As imagens do sistema de segurança mostram Marcelly e o então principal suspeito, Mário, saindo do prédio durante a manhã. Diante das informações, os policiais acreditaram que Rafaela estivesse dentro do apartamento, revistaram o imóvel, mas não a encontraram.

‌



Como Marcelly, a dona do apartamento, irmã de Igor e esposa do principal suspeito, foi flagrada saindo do prédio, ela se tornou suspeita também. No Boletim de Ocorrência, a irmã da vítima é chamada como investigada.

Após ter presenciado o assassinato do irmão, Marcelly apareceu nas redes sociais para fazer uma publicação de despedida. O casamento de Marcelly e Mário ia mal, os dois estavam em processo de separação. A cunhada, Rafaela, era amiga fiel e confidente, com quem Marcelly desabafava. O que ela não sabia, é que a esposa do irmão, era amante do marido dela.

‌



Nas redes sociais, uma versão contada por quem conhecia o casal, é de que Marcelly teria sido sequestrada pelo próprio marido e pela amante e levada para longe, onde teria sido abandonada sem celular. “Desceu puxando minha irmã [Marcelly] pelo braço e ameaçando, toda hora com a mão na cintura. Sequestrou minha irmã até um certo ponto. A Rafaela não estava junto, ela estava lá na rua com o carro esperando”, conta Tiago Pereira, irmão da vítima.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que foram solicitados exames ao Instituto Criminalística e ao IML. Buscas por Mário e Rafaela acontecem incessantemente. Rafaela teria seguido Mário enquanto ele levava Marcelly de refém. E assim que Marcelly foi liberada, ela teria embarcado com o amante na fuga.

Marcelly se apresentou na delegacia, acompanhada de dois advogados e dos pais. Agora, as investigações buscam encontrar Rafaela e Mário. Há informações de que o rastreador do carro que o casal usou na fuga, apontou até a cidade de Guararema (SP), pernoitou em um hotel, e seguiram sentido Rio de Janeiro.

Confira na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.