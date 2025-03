Homem invade casa e tenta matar ex-companheira em Ribeirão Pires Agressor foi preso após buscar atendimento médico em hospital Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 00h12 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h12 ) twitter

Homem tenta matar ex-companheira após flagrá-la dançando com o primo dele em São Paulo

Em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, Igor Cruz, de 27 anos, foi preso após tentar matar sua ex-companheira Karen, de 22 anos. O ataque ocorreu quando Igor flagrou Karen dançando com seu primo na casa dela, após o casal ter se separado horas antes.

Durante a madrugada, Igor invadiu a residência onde Karen estava com sua filha de três anos, o tio e o primo do agressor. Ele agrediu Karen com socos, chutes e uma faca, até ela desmaiar. Acreditando ter matado a ex-companheira, Igor fugiu para um hospital em busca de atendimento médico e foi preso em flagrante pela polícia.

Karen sobreviveu ao ataque. O boletim de ocorrência incluiu acusações de tentativa de feminicídio, ameaça, lesão corporal e violência doméstica.

