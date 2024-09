Homem mata a amante e deixa corpo submerso em banheira de motel Família busca por justiça e afirma não saber da relação entre Silvana e Márcio; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 05/09/2024 - 14h39 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Mulher é morta dentro do quarto de motel na zona norte de São Paulo;

Márcio contou em depoimento que ele e a vítima eram amantes e tinham um relacionamento extraconjugal;

O homem foi preso em flagrante por feminicídio e já tem outras acusações por violência domestica;

A família da vítima pede por justiça.

Mulher é morta dentro do quarto de motel na zona norte de São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes a trágica morte de Silvana Alves de Lima, de 42 anos, em um quarto de motel no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O suspeito é um homem chamado Márcio, de 47 anos, com quem a vítima mantinha um relacionamento em segredo.

A briga começou em frente a um bar, e depois, o casal resolveu sair dali para ir ao motel. De acordo com Márcio, a discussão continuou no quarto, até que ele se irritou e matou a mulher com quem tinha um relacionamento extraconjugal.

Recentemente, Silvana venceu uma batalha contra um câncer de útero, e desde então, estava aproveitando a vida de maneira mais reservada com os amigos. “Eu acho que foi a forma que ela achou talvez de que se acontecesse algo com ela, para a gente não sofrer com o que ela estava passando”, diz a irmã da vítima.

Segundo testemunhas, no dia do crime, a vítima estava em um bar, com alguns colegas, quando encontrou Márcio. A mulher saiu do estabelecimento para falar com o homem e iniciaram uma discussão, mas, logo em seguida, Silvana voltou ao bar.

‌



Lá dentro, os amigos e até mesmo o dono do estabelecimento teriam tentado impedir que Silvana voltasse a se encontrar com Márcio. Ao se despedir, a mulher afirmou que aguardava um carro de aplicativo, mas, na verdade, era o carro de Márcio que estaria indo buscá-la.

Segundos testemunhas, depois de um tempo dentro da suíte, Márcio saiu desesperado querendo pegar o carro e ir embora. Mas, os funcionários do motel o mantiveram dentro do estabelecimento. Foi então, quando ele resolveu sair andando até a rua, e encontrou uma viatura da Polícia Militar, e pediu para que os polícias parassem.

‌



Em um primeiro momento, os policiais acharam que se tratava de um desacordo comercial e acompanharam Márcio até a portaria do estabelecimento. Lá, os funcionários informaram que o homem queria sair sozinho, mas que tinha chegado com uma mulher, e que por isso, tinham barrado a saída dele.

Foi aí que os policiais orientaram os funcionários a fazer uma vistoria na suíte. Quando entraram no local, encontraram o corpo de Silvana submerso na banheira. O socorro foi chamado, e os médicos do SAMU constataram a morte da mulher.

‌



Márcio foi levado para a delegacia e lá, confessou todo o crime, revelando detalhes de como matou a amante com crueldade. E em momento nenhum, demonstrou arrependimento. Márcio contou que ele e Silvana estavam dentro da banheira da suíte, quando iniciaram novamente uma discussão. Muito nervoso, o homem começou a dar socos no rosto da mulher. Silvana chegou a bater a cabeça na banheira e caiu desacordada, ficando submersa.

Ainda durante o depoimento, o assassino disse que Silvana era amante dele, e que aquele, estava longe de ser o primeiro encontro entre os dois. “Não tinha conhecimento dele, minha família também não tinha convívio nenhum com ele. Por isso, até mesmo que foi uma surpresa, porque ninguém sabia de nada”, desabafa Selma.

O homem foi preso em flagrante por feminicídio e já responde a diversos processos por violência doméstica.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.