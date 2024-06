Homem ri após matar inquilina a facadas

Alto contraste

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem é preso por matar inquilina que tinha atritos com a esposa dele em Santa Catarina;

Gilberto estava respondendo em liberdade há poucas semanas, depois de passar 10 anos preso por abusar e matar a cunhada de 15 anos;

Juliana deixou um filho de 2 anos com necessidades especiais;

Familiares de Juliana estão sob a responsabilidade da criança.

Homem é preso por matar inquilina que tinha atritos com a esposa dele em Guaramirim (SC) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe novidades sobre o caso do homem que invadiu a casa e matou Juliana, de 40 anos, a facadas na frente do filho, em Guaramirim (SC). Gilberto decidiu tirar a vida da inquilina após saber que sua esposa estava tendo problemas com ela.

O homem foi preso e, na delegacia, a polícia descobriu que ele matou a cunhada de 15 anos em 2014, quando foi condenado a 18 anos de prisão, cumpriu 10 anos da pena, e estava em liberdade há algumas semanas.

Durante a noite, o criminoso foi até a casa da vítima, pegou uma faca e deu dois golpes em Juliana, que estava deitada na cama ao lado do filho, de 2 anos, que é portador de necessidades especiais. O suposto motivo do crime é alguns atritos que a vítima teria com a esposa do criminoso.

Sem acreditar que Gilberto cometeu o crime, a esposa pediu uma prova. “Pelo amor de Deus, chega de tortura. Eu não aguento mais tortura. Eu só acredito se ver foto”.

“Eu estava no meu trabalho, ele chegou e disse que tinha matado a Juliana, só que como ele me tortura há meses, ele sempre fala ‘ah, acabei de matar um, vou matar outro’, daí eu não acreditei. Ele ficou ali rindo, tomando cerveja”, conta a esposa do criminoso.

Então, o homem foi até a casa da vítima, gravou um vídeo mostrando o corpo e a faca usada no assassinato, deu comida para o filho de Juliana e voltou para a casa da esposa.

Ao ver que realmente se tratava de um homicídio, a mulher passou mal e foi levada ao hospital. Lá, pediu para mandarem alguém até sua casa, pois havia uma pessoa morta. Os policiais foram até a residência e ao chegar no local, encontraram Juliana sem vida, ao lado do seu filho.

Na delegacia, os policiais descobriram que em 2014, Gilberto havia sido condenado a 18 anos de prisão após abusar e matar a cunhada de 15 anos. O homem cumpriu somente 10 anos e no momento do novo crime, estava respondendo por liberdade.

Gilberto não esboçou nenhum arrependimento de cometer essa crueldade com a inquilina, e chegou a rir ao ser questionado sobre o caso.

O filho de Juliana está sob a responsabilidade dos parentes da vítima.

Confira na íntegra:

