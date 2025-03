Homem vivendo em cemitério ameaça ex-namorada em Goiás Confronto no cemitério termina com morte em tiroteio com a polícia

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 20h31 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share