Humorista premedita crime com falsa oferta de emprego para Miss Raíssa Marcelo Alves atraiu a vítima com promessa de trabalho em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 19h34 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Miss Raíssa: áudio e lona indicam que humorista pode ter premeditado crime

A Polícia Civil revelou que Marcelo Alves, humorista acusado do assassinato de Raíssa Ferreira, enviou um áudio à vítima antes do crime, oferecendo uma oportunidade de emprego em São Paulo. As autoridades interpretam essa mensagem como prova de premeditação do crime, afirmando que o convite era uma estratégia para atrair a vítima à residência de Marcelo. Após o homicídio, Marcelo enviou um segundo áudio expressando preocupação com o desaparecimento de Raíssa, provavelmente na tentativa de desviar as investigações.

No áudio inicial, Marcelo prometia que Raíssa administraria quitinetes em São Paulo, o que teria animado a jovem. A polícia concluiu que a oferta era fictícia. Registros mostram que Marcelo e Raíssa passaram o dia do crime juntos em Curitiba, seguido pela chegada de Johnny de Assis, filho de Marcelo. Evidências indicam que Johnny esteve envolvido na ocultação do corpo, mantendo o celular desligado parte do dia para dificultar rastreamentos.

As investigações também apontam que no dia seguinte ao crime, Marcelo descartou o celular da vítima próximo ao Parque Barigüí. Relatórios estabelecem que dias após o assassinato, Marcelo realizou tentativas de criar um álibi com deslocamentos pela rodovia BR-116. Buscas nos celulares dos suspeitos suportam a teoria de que eles planejavam fugir após o crime, evidenciado por vendas rápidas de bens pessoais por quantias baixas.

Assista ao vídeo - Miss Raíssa: áudio e lona indicam que humorista pode ter premeditado crime

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!