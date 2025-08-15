Influenciador Hytalo Santos e marido são vistos sorrindo ao deixarem delegacia à caminho do 11º DP Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 15/08/2025 - 18h27 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h03 ) twitter

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel, foram presos em Carapicuíba, São Paulo, em um condomínio de luxo. Ambos são acusados de tráfico humano e exploração sexual de menores, crimes revelados após denúncias do youtuber Felca. A polícia efetuou a prisão em colaboração com autoridades da Paraíba, que temiam a fuga do casal. Eles foram levados para a sede do DEIC e posteriormente ao 11º DP, onde aguardam audiência de custódia. Apesar da gravidade das acusações, o casal foi visto sorrindo ao deixar a delegacia. O Ministério Público investiga outros influenciadores envolvidos na exploração de crianças na internet.

