Investigação da morte de Vitória encontra novo suspeito

Delegado revela ter encontrado peça-chave da morte de Vitória

A investigação da morte de Vitória Regina de Souza agora conta com sete suspeitos. Um novo indivíduo foi localizado em um sítio e está sendo levado para prestar depoimento. Ele estava com o ex-namorado de Vitória no dia do crime, e sua presença coincide com a área onde o telefone da vítima esteve no dia do desaparecimento.

O delegado Aldo Galeano destacou que este novo suspeito pode ser uma peça-chave na investigação, pois é proprietário de um dos carros investigados e estava ausente de casa no dia do crime. O depoimento dele é visto como um passo crucial para a elucidação do caso.

A polícia espera que novas informações surjam em breve, dado que ele tem conexões diretas com o cenário do crime. A busca por mais evidências continua, com expectativa de avanços nos próximos dias.

