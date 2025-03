Investigação do caso Vitória avança com depoimento de suspeito em Franco da Rocha Polícia Civil busca identificar responsáveis por desaparecimento em Franco da Rocha Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 20h18 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h18 ) twitter

Caso Vitória: Cidade Alerta mostra carro que está sendo periciado para encontrar pistas de suspeitos

Na delegacia de Franco da Rocha, São Paulo , um suspeito está sendo interrogado enquanto um veículo relacionado ao caso está sob análise. A mãe do investigado também está presente no local. A Polícia Civil está revisando depoimentos para esclarecer o sequestro e morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. A investigação visa encontrar os responsáveis e localizar um possível cativeiro associado ao crime.

A equipe de investigação está reunida com o delegado seccional e outros investigadores em uma sala fechada, onde todas as provas e indícios estão sendo minuciosamente examinados. A expectativa é que, com o depoimento do suspeito, novas informações possam surgir e ajudar a montar o quebra-cabeça do caso. O corpo de Vitória foi encontrado recentemente, o que intensificou a busca por respostas.

A Polícia Civil acredita que mais de uma pessoa esteja envolvida no crime. Um pedido de prisão já foi negado pela Justiça, mas a investigação continua em um momento crucial. A operação está sendo acompanhada de perto pela imprensa, que aguarda ansiosamente por um desfecho que possa esclarecer os detalhes do caso.

