Investigação do caso Vitória continua com novos indícios Maicol é único preso, mas família desconfia de outros envolvidos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 15/03/2025 - 19h10 )

'A família desconfia de todo mundo', diz advogado da família de Vitória

O caso de Vitória Regina de Sousa, jovem desaparecida em Cajamar (SP), segue em investigação com Maicol como o único detido até agora. A família de Vitória permanece desconfiada sobre o possível envolvimento de outras pessoas no crime, conforme afirma o advogado Fábio Costa.

Vitória desapareceu em 26 de fevereiro enquanto voltava para casa. Seu corpo foi encontrado em uma área de mata em 5 de março. Durante as investigações, surgiram evidências que indicam que Maicol teria seguido a jovem por meses, incluindo buscas suspeitas em seu celular.

Apesar de Maicol ser o principal suspeito, contradições nos seus depoimentos e a descoberta de uma rede social não revelada inicialmente aumentam as suspeitas sobre seu envolvimento direto. As autoridades continuam investigando se ele agiu sozinho ou se há outros envolvidos, analisando laudos e evidências encontradas no celular do suspeito para avançar no caso.

