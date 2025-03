Investigação revela segundo carro usado por suspeito no caso Vitória Maicol teria se desfeito do veículo após desaparecimento da jovem Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h50 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h50 ) twitter

Caso Vitória: suspeito preso se livrou de segundo carro após sumiço da jovem

A investigação sobre o desaparecimento de Vitória trouxe novas informações sobre Maicol, suspeito preso pela polícia. Além do Toyota Corolla já periciado, foi descoberto que Maicol possuía um segundo carro, uma Fiorino, usada para entregas. Vizinhos relataram que ele utilizava o veículo até o dia do desaparecimento de Vitória, mas desde então ele não foi mais visto.

A polícia encontrou sangue no porta-malas do Corolla, o que levou à prisão de Maicol. Testemunhas contradizem a alegação de Maicol de que emprestou o carro, afirmando que o veículo estava com ele durante o período crítico da investigação.

A revelação sobre o segundo carro não havia sido mencionada anteriormente, mas fontes seguras confirmaram sua existência. A informação já foi encaminhada à Polícia Civil do Demacro para aprofundar as investigações.

