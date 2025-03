Irmão de Maicol comenta acusações e vandalismo após prisão Casa da família foi pichada após prisão de Maicol, irmão fala sobre o caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 23h20 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h20 ) twitter

‘Não sei o que está acontecendo’, relata irmão de Maicol em relação às acusações

Mateus, irmão de Maicol, único detido suspeito de envolvimento na morte de Vitória Regina de Souza, adolescente de 17 anos em Cajamar (SP), foi entrevistado pelo programa Cidade Alerta. Mateus afirmou conhecer a vítima, mas mencionou que o último contato entre eles ocorreu em 2021. Ele expressou desconhecimento sobre as acusações contra seu irmão.

Após a prisão de Maicol, populares picharam a casa da família. Mateus expressou surpresa com o vandalismo e reforçou que sua família não tem ligação com o caso. Ele também mencionou que sua comunicação com Maicol era esporádica.

