Jovem confessa por que matou lutador de MMA no Rio de Janeiro Diego Braga tentou recuperar sua moto roubada em uma comunidade e acabou pagando com a vida; entenda

O lutador achou que seu bom relacionamento com a comunidade pouparia sua vida O lutador achou que seu bom relacionamento com a comunidade pouparia sua vida (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o caso do lutador de MMA que chocou o Brasil dentro e fora dos ringues. Na última segunda-feira (15), Diego Braga Nunes, de 44 anos, foi encontrado morto em uma comunidade no Rio de Janeiro.

Sempre em destaque no mundo das lutas, Diego praticava o esporte há 20 anos. Ele tinha duas academias no bairro Itanhangá e, atualmente, se dedicava a aulas de muay thai e a projetos sociais que promovia.

Ao ter a sua motocicleta furtada dentro do seu próprio condomínio, Diego resolveu tomar providências, mas acabou pagando com a vida. O lutador publicou, em suas redes sociais, o vídeo do circuito de segurança da garagem, que gravou a ação dos ladrões.

Ele, então, descobriu pistas de que o veículo estaria na comunidade do Morro do Banco, que fica no mesmo bairro das suas academias de luta.

Segundo amigos, Diego tentou recuperar a moto indo até o local, sozinho, já que era uma pessoa conhecida entre os moradores da região, pelo seu trabalho social com artes marciais.

A área, que já pertenceu à milícia, agora é dominada pelo tráfico de drogas. Após o atleta ter desaparecido na tentativa de trazer sua motocicleta de volta par a casa, as autoridades foram acionadas.

A suspeita da Polícia Civil, até então, era a de que os traficantes da comunidade desconfiaram que Diogo teria algum envolvimento com milicianos e, por isso, foi executado.

O corpo do lutador estava em uma região de mata e após ser resgatado pelo BOPE foi levado ao IML para a realização da autópsia.

Na última terça-feira (16), dois homens foram presos pela Polícia Militar no Morro do Banco, suspeitos do assassinato de Diego. Um deles, é Tauã da Silva, de apenas 18 anos. Ele confessou ter participado do crime, foi levado à 16ª DP.

Segundo a polícia, Tauã revelou que, quando o lutador chegou até o local, seu celular foi fiscalizado e viram que ele tinha contatos de milicianos, por isso o mataram.

Agora, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro assumiu o caso, e faz novas buscas na região por outros envolvidos estão em andamento.

Diego deixou esposa e dois filhos. O lutador treinou grandes nomes dos ringues por todo o Brasil e causou comoção em grandes nomes do esporte, como os irmãos Minotouro e Minotauro, que se manifestaram nas redes sociais. Anderson Silva também publicou uma mensagem de luto e uma foto ao lado da vítima.

Confira na íntegra:

