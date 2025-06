Jovem é esfaqueado após ser acusado de furar fila: ‘Coisa de louco’ Jonathan dos Santos levou quatro golpes de um motoqueiro em Santo André (SP) Cidade Alerta|Do R7 25/06/2025 - 12h39 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h39 ) twitter

Jonathan foi esfaqueado após ser acusado de furar fila de uma lanchonete Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso do cozinheiro Jonathan Reis dos Santos, de 37 anos, que foi perseguido e esfaqueado após ser acusado de furar a fila de um drive-thru em Santo André, no ABC Paulista.

Tudo começou quando a vítima chegou ao restaurante fast-food com sua esposa, Daniela Gomes. Ao entrar, o atendente informou que o local estava fechado e orientou o casal a ser atendido pelo drive-thru, mesmo sem estarem de carro. Seguindo a instrução, eles realizaram o pedido normalmente.

No entanto, Wesley de Lima, um motoqueiro, que também aguardava atendimento, começou a proferir xingamentos e agrediu o casal com o capacete, acusando de terem furado a fila para comprar o lanche.

Para fugir da confusão, Jonathan correu com sua esposa para um terminal de ônibus, mas os dois foram perseguidos. Ao escorregar e cair no chão, Wesley o alcançou, esfaqueando cozinheiro quatro vezes nas pernas. O ataque só parou após um policial à paisana dar voz de prisão o criminoso, que se rendeu e foi detido no local.

Em entrevista, Jonathan contou que ainda está em choque após o atentado que quase tirou sua vida: “Coisa de louco. Esses dias fui ao mercado para andar um pouco e um rapaz chegou de moto. Eu entrei em pânico. Até ele tirar o capacete e eu ver quem era, eu fiquei travado. Fico sem saber o que fazer. Tenho medo até de ir de ônibus para o trabalho. É difícil”.

O agressor foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio.

Confira a reportagem na íntegra:

