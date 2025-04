Jovem sofre tentativa de feminicídio em Ubatuba Viviane Gomes Pereira está internada após ataque do companheiro Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h27 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h27 ) twitter

Mulher sofre agressões do namorado e é internada com queimaduras graves

Viviane Gomes Pereira, de 21 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Perequê-Mirim, em Ubatuba (SP). Após descobrir traições do companheiro José Pereira, ela foi atacada com gasolina e fogo. Viviane sofreu queimaduras graves no rosto, cabeça e pescoço e está internada sem risco de morte. José fugiu após o crime e é considerado foragido.

O casal veio de Minas Gerais para São Paulo buscando melhores condições de vida. Após uma discussão acalorada sobre a infidelidade de José, Viviane buscou apoio em amigos antes de voltar para casa. José teria planejado o ataque retirando gasolina de sua motocicleta para usá-la contra Viviane.

Depois do ataque, José entregou a filha do casal a uma vizinha e fugiu. A polícia investiga o crime como premeditado. Viviane já havia relatado ameaças anteriores feitas por José durante discussões sobre separação. A família dela está em São Paulo para apoiá-la enquanto as autoridades buscam por José Pereira.

