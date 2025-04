Raíza desaparece após sair do trabalho e preocupa família com mensagem suspeita

Raíza, de 29 anos, desapareceu após ir ao trabalho na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. A mulher sempre deixava o filho de 8 anos na casa da mãe e o buscava após o expediente. O corpo dela foi encontrado carbonizado dentro do carro. O ex-companheiro dela, Rafael, foi preso e confessou tudo. Imagens de câmeras de segurança flagraram Raíza saindo do trabalho e, depois, o carro dela entrando na casa do ex. Horas mais tarde, o carro de Raíza deixou o local e seguiu para um canavial. Depois, rafael foi visto voltando sozinho, a pé, e chegou a passar em uma padaria para comprar pão para o café da manhã.



