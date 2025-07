Lucile Ribeiro Couto é procurada por suspeita de assassinato em disputa pelo jogo do bicho Polícia investiga possível envolvimento de Lucile na morte de Claus Viana em Ubatuba Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 19h35 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h35 ) twitter

Herdeira do jogo do bicho é procurada suspeita de matar o próprio genro

Lucile Ribeiro Couto está sendo procurada pela polícia após o assassinato de Claus Viana, ex-genro de Moacir Ribeiro Couto, conhecido como Moa. A disputa pelo controle do império do jogo do bicho em São Paulo teria levado ao crime em Ubatuba. Claus foi morto durante uma emboscada planejada em um centro comercial. A polícia suspeita que Lucile esteja por trás do crime para assegurar o controle dos negócios ilegais da família.

A investigação revelou que sete pessoas participaram diretamente do assassinato, mas apenas dois mandados de prisão foram emitidos até agora, incluindo o de Lucile, que continua foragida. As autoridades identificaram um pagamento de R$10 mil feito a Douglas de Oliveira, dono da lancha usada na fuga dos criminosos, vinculado a uma empresa controlada por Lucile.

Lucile enfrenta um câncer e pode buscar atendimento médico a qualquer momento, o que pode facilitar sua localização pelas autoridades. Enquanto isso, operações policiais continuam em busca dos envolvidos no caso.

