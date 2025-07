Miss Raíssa: áudio e lona indicam que humorista pode ter premeditado crime

A Polícia Civil descobriu que Marcelo, o humorista que assassinou a miss, mandou um áudio para Raíssa antes do crime fazendo um convite para ela trabalhar em São Paulo. Para a polícia, esse áudio comprova que o crime foi premeditado e que o suspeito atraiu a vítima para a casa dele. Após assassinar a miss, de 23 anos, Marcelo ainda enviou outro áudio demonstrando preocupação com o sumiço dela. A polícia acredita que a mensagem foi uma forma de despistar as investigações. Antes do crime, Marcelo foi a um aviário e comprou uma lona igual à encontrada próxima ao corpo da miss.



