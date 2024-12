Mãe expõe passageira que não quis ceder lugar para filha criança. Ela está certa ou errada? Participe da enquete do Cidade Alerta com Reinaldo Gottino Cidade Alerta|Do R7 04/12/2024 - 15h59 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h59 ) twitter

Uma criança começou a chorar dentro do avião porque queria sentar na janela. A mãe pediu para que a passageira, que já estava no assento, trocasse de lugar com a criança. Quando ela se negou, a mãe ficou revoltada e começou a gravar a situação. No vídeo a mãe fala que a passageira não tem empatia e que teve uma atitude repugnante.

Vote e participe da enquete: