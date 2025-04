‘Mãe, foge, senão ele vai te matar’, implora o filho de vítima que cresceu presenciando violência doméstica Calada por quinze anos, Márcia Marquez Ruiz fala pela primeira vez sobre o que sofreu na mão do ex-companheiro Cidade Alerta|Do R7 25/04/2025 - 20h02 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h02 ) twitter

Marido prática violência doméstica contra esposa por 15 anos Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Márcia Marquez Ruiz, de 41 anos, que sofreu violência doméstica por 15 anos, e só se viu livre quando o filho, de 5 anos, a libertou e a ajudou a fugir do agressor.

Márcia tem dez filhos, e seis deles são com o seu ex-parceiro Robson Perez Ruiz, de 37 anos. A vítima conheceu seu agressor, aos 26 anos, e desde seu primeiro encontro acabaram se apaixonando, logo se casaram, mas, com o tempo, a verdade foi revelada.

O que no início parecia um romance, logo se tornou um terror dentro da própria casa. Márcia era agredida constantemente, mas sua última agressão a derrubou por completo, e seu filho de 5 anos, ao ver a mãe naquele estado decidiu intervir.

“Mãe, foge, se não quando o pai voltar, ele vai te matar”, disse o filho ao destrancar a porta do quarto e dar uma abertura para a fuga da vítima.

‌



Nas incontáveis vezes em que ela era agredida, a última, certamente, foi dada como a que causou maiores danos físicos e mentais. Robson havia quebrado os dentes da frente de Márcia, arrancado seus cabelos com a mão, provocando diversas mutilações em seu rosto e lesões em órgãos internos.

“Eu tive medo de morrer”, diz Márcia sobre o trauma.

‌



Segundo informações adquiridas por meio de imagens de vídeo, não havia apenas a agressão, mas também um abuso mental por meio do cárcere privado. O marido a trancava em um quarto onde as paredes não tinham revestimento, e para se deitar ela tinha apenas um colchão fino revestido em um lençol antigo e batido.

Após sua soltura, Márcia correu pelas ruas e foi acolhida pelos moradores locais, que a levaram para um hospital e dali já fizeram uma denúncia.

‌



Sem ter para onde ir ou ficar, Márcia foi acolhida por Mariana, uma mulher que abraçou a causa de defesa à mulheres que sofrem de violência doméstica com seus próprios recursos financeiros.

“Ela é muito assustada. Tem medo dele sair e terminar o que começou”, relata Mariana ao se referir as sequelas que o abuso doméstico causou a Márcia e como ela tem enfrentado o que sua memória traz à tona.

O caso tomou proporções inimagináveis, se destacando nas redes e ganhando visibilidade na comunidade local que ainda não tinha conhecimento do que havia acontecido.

“O trauma ficou com ela, porque ela vai se olhar no espelho e vai ver que não era mais como antes. Vai ter medo de sair na rua, encontrar com ele e ele fazer de novo a mesma maldade com ela”, afirma moradora local.

Debilitada e vulnerável, Márcia se apoia na esperança de ver seus filhos menores, que estão sobre custódia da família do ex-parceiro, e o sonho de conseguir fazer uma reconstrução facial por meio da cirurgia plástica, que será alcançado com mais facilidade por meio da ajuda do Cidade Alerta.

Robson Perez Ruiz foi preso em Araçatuba (SP), mas foi transferido a um presídio em Guarujá (SP), onde aguarda seu julgamento.

