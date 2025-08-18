Mãe morre atropelada por carro em alta velocidade em SP Motorista fugiu sem prestar socorro; polícia investiga o caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h03 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h03 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mãe de três filhas, Daniela Antunes, foi atropelada e morreu em São Paulo.

Motorista do carro em alta velocidade fugiu sem prestar socorro.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o proprietário do veículo.

O suspeito, Diego, foi detido, mas alegou que não estava dirigindo no momento do acidente.

Daniela Antunes, costureira de 45 anos e mãe de três filhas, foi atropelada e morta enquanto atravessava a rua na zona leste de São Paulo na manhã de segunda-feira (18). Ela estava a menos de 500 metros de sua casa quando foi atingida por um carro em alta velocidade.

Câmeras de segurança capturaram o momento do acidente e mostraram o motorista retornando ao local pouco depois, mas sem prestar socorro à vítima. O veículo estava danificado após o impacto, e a polícia conseguiu identificar o proprietário através das imagens das câmeras e relatos de testemunhas que viram o carro em uma oficina.

O dono do carro, Diego, foi detido pela polícia para investigação. Ele alegou que não estava dirigindo no momento do acidente e apresentava sinais de embriaguez ao ser encontrado em sua residência assistindo reportagens sobre o caso. A polícia suspeita que o veículo estava muito acima do limite de velocidade permitido na via.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente para determinar as medidas legais cabíveis contra o suspeito.

Quem foi a vítima do atropelamento em São Paulo?

A vítima foi Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos e mãe de três filhas.

O que aconteceu após o atropelamento de Daniela Antunes?

O motorista que a atropelou fugiu sem prestar socorro, mas retornou ao local pouco depois. O veículo estava danificado devido ao impacto.

Quem é o suspeito do atropelamento e quais são as alegações dele?

O suspeito é Diego, o proprietário do carro. Ele foi detido pela polícia e alegou que não estava dirigindo no momento do acidente, apresentando sinais de embriaguez.

Qual é o andamento da investigação sobre o acidente?

A polícia continua investigando as circunstâncias do acidente para determinar as medidas legais contra o suspeito.

