Mãe morre atropelada por carro em alta velocidade em SP
Motorista fugiu sem prestar socorro; polícia investiga o caso
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Daniela Antunes, costureira de 45 anos e mãe de três filhas, foi atropelada e morta enquanto atravessava a rua na zona leste de São Paulo na manhã de segunda-feira (18). Ela estava a menos de 500 metros de sua casa quando foi atingida por um carro em alta velocidade.
Câmeras de segurança capturaram o momento do acidente e mostraram o motorista retornando ao local pouco depois, mas sem prestar socorro à vítima. O veículo estava danificado após o impacto, e a polícia conseguiu identificar o proprietário através das imagens das câmeras e relatos de testemunhas que viram o carro em uma oficina.
O dono do carro, Diego, foi detido pela polícia para investigação. Ele alegou que não estava dirigindo no momento do acidente e apresentava sinais de embriaguez ao ser encontrado em sua residência assistindo reportagens sobre o caso. A polícia suspeita que o veículo estava muito acima do limite de velocidade permitido na via.
As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente para determinar as medidas legais cabíveis contra o suspeito.
Quem foi a vítima do atropelamento em São Paulo?
A vítima foi Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos e mãe de três filhas.
O que aconteceu após o atropelamento de Daniela Antunes?
O motorista que a atropelou fugiu sem prestar socorro, mas retornou ao local pouco depois. O veículo estava danificado devido ao impacto.
Quem é o suspeito do atropelamento e quais são as alegações dele?
O suspeito é Diego, o proprietário do carro. Ele foi detido pela polícia e alegou que não estava dirigindo no momento do acidente, apresentando sinais de embriaguez.
Qual é o andamento da investigação sobre o acidente?
A polícia continua investigando as circunstâncias do acidente para determinar as medidas legais contra o suspeito.
Veja também
A polícia suspeita que Sarah tenha sido vítima de um estupro coletivo
Cidade Alerta playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!