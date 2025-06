Mãe se recusa a ajudar filho preso por furto após saída temporária Rafael, detido sem documentos, ouviu da mãe hospitalizada que enfrentaria a situação sozinho Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h29 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h29 ) twitter

Criminoso liga para a mãe antes de chegar na delegacia e leva bronca dela ao ser preso

Rafael, conhecido por envolvimentos em furto e roubo, foi detido pela polícia enquanto estava em um bar após não retornar de uma saída temporária. Sem documentos, ele pediu para ligar para a mãe antes de ser levado à delegacia. Durante a ligação, sua mãe, que estava internada no hospital após uma cirurgia no pé, expressou insatisfação com a situação do filho e afirmou que ele teria que enfrentar as consequências sozinho.

A polícia reconheceu Rafael como evadido do sistema penal por não retornar no prazo estabelecido após a saída temporária. Agora, ele enfrenta novamente a Justiça sem o apoio familiar.

