Mãe some misteriosamente com dois filhos pequenos e família suspeita do ex Kauê, de 1 ano, tem doença grave e não pode ficar sem o tratamento, realizado duas vezes por semana ; entenda o caso

RESUMINDO A NOTÍCIA Mãe e dois filhos desaparecem em Osasco;

Douglas, ex-marido de Monique diz estar com a ex-mulher e os filhos;

Familia pede para polícia chamar Douglas para depor;

Filho mais novo de Monique tem doença grava e não pode ficar sem realizar tratamento.





Monique e seus dois filhos pequenos desaparecem em Osasco (SP)

O Cidade Alerta acompanha o desaparecimento misterioso de uma mãe de família e seus dois filhos pequenos, em Osasco (SP). Monique Aparecida Silva, de 33 anos, a filha Alice, de 3, e o filho Kauê, de apenas 1 ano, saíram de casa e não voltaram mais. Para a família, ela deu duas versões, mas nenhuma se confirmou.

Segundo a vizinha, Vandelúcia Lopes, Monique disse que ia ser caseira de uma residência em Peruíbe (SP), cedida pelo ex-patrão para receber R$ 1.200 mensais: “Um funcionário dele (do patrão) falou que fazia muito tempo que não via a Monique”.

Segundo os familiares, na outra versão, Monique confirmou que iria passar uns dias na casa de uma das melhores amigas, Priscila Pereira, no litoral paulista. “Nunca apareceu na minha casa, porém, ela também não tem meu endereço, não teria como”.

Pouco tempo depois, Douglas, o ex-marido de Monique, enviou uma mensagem de áudio para o pai de Monique, dizendo que todos estão bem e morando no interior de São Paulo, e logo após bloqueou a família em todas as redes sociais. Os familiares e amigos temem que Douglas tenha feito algo com Monique, já que eles viviam um relacionamento abusivo e violento.

“Fica despreocupado, que a Monique veio para minha casa, está com as crianças e estamos morando no interior. Tá bom? ”, disse Douglas.

Priscila Pereira afirma que a amiga não tinha interesse de reatar o relacionamento, mas que nunca denunciou as agressões do ex para a polícia.

A irmã de Monique era contra o relacionamento dela com Douglas. “Ele judia dela. A gente já foi na casa dela, pegou ele batendo nela e teve que tirar ele a força da casa. Falei para ele que se ele não saísse, a gente ia chamar a polícia”.

Antônia Silva, mãe de Monique, afirma ter pedido para Douglas o endereço do local e até mesmo fotos dos netos e da filha, para ter certeza de que eles estavam juntos e bem, mas não obteve resposta.

Kauê, o filho mais novo de Monique, tem uma doença grave e faz acompanhamento duas vezes por semana no posto de saúde. Dona Antônia, tem certeza que se Monique estivesse bem, não colocaria as vidas dos filhos em risco, já que eles sempre foram sua prioridade.

“Se o menino não tem o tratamento, ele pode correr risco. Uma mãe não seria tão irresponsável de pôr um filho em risco”, diz Antônia.

A família pede que a polícia chame Douglas para depor, já que ele garantiu estar com Monique e os filhos.

Em uma publicação sobre o desaparecimento de Monique e os filhos, um colega de Douglas diz que o homem afirmou não estar com a ex-mulher, contradizendo o áudio que enviou para a família de Monique.

Assista ao vídeo:

Um Boletim de Ocorrência de desaparecimento foi feito, a família afirma que agora é uma corrida contra o tempo, devido ao problema de saúde do bebê. A polícia segue investigando o caso.

