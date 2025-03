Maicol é foco das investigações no caso Vitória Contradições em depoimentos complicam situação do único detido Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 19h09 (Atualizado em 15/03/2025 - 19h09 ) twitter

Caso Vitória: Maicol está em todas as linhas de investigação, aponta advogado Fábio Costa

A investigação sobre o desaparecimento de Vitória em Cajamar destaca Maicol como principal suspeito. Segundo Fábio Costa, advogado da família da vítima, todas as linhas de investigação incluem Maicol, que permanece detido. Contradições em seu depoimento, especialmente sobre seu paradeiro no dia do desaparecimento, complicam sua posição no caso.

A esposa de Maicol desmentiu seu álibi, afirmando que ele não estava com ela no dia do desaparecimento de Vitória. Essa contradição é uma das principais evidências contra ele. Além disso, depoimentos indicam que Maicol tinha conhecimento de informações pessoais da família, como o carro quebrado do pai de Vitória, sugerindo premeditação.

A polícia também investiga a possibilidade de envolvimento de outras pessoas. O local onde o corpo de Vitória foi encontrado é de difícil acesso, levantando suspeitas sobre a participação de mais de uma pessoa no crime. A investigação continua em aberto, com a polícia analisando depoimentos e evidências para elucidar o desaparecimento.

Assista em vídeo - Caso Vitória: Maicol está em todas as linhas de investigação, aponta advogado Fábio Costa

