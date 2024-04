Cidade Alerta |Do R7

Marcelo Augusto é o sétimo policial atacado neste mês de janeiro O delegado responsável pelo caso conversou com o Cidade Alerta e deu detalhes sobre a investigação; confira

O PM foi surpreendido e pagou com a vida O PM foi surpreendido e pagou com a vida (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o aumento de uma estatística chocante: somente em 2024 sete policiais foram atacados.

O último caso foi do policial militar Marcelo Augusto da Silva, assassinado com 8 disparos de arma de fogo, quando voltava para sua casa em um trajeto que fazia diariamente.

Marcelo participava da Operação Verão, no litoral de São Paulo, e estava em sua moto na rodovia dos Imigrantes, que liga Praia Grande a Diadema, no ABC Paulista.

Subitamente, ele foi cercado por bandidos que não hesitaram e atiraram diversas vezes contra o homem, que morreu no local.

A principal linha de investigação policial é a execução a sangue-frio. Isso porque não foram roubados pertences pessoais do policial, porém, a sua arma não foi encontrada.

Agora, as autoridades nacionais reforçam as buscas pelos assassinos tanto de Marcelo, como dos outros polícias mortos nas últimas semanas.

A PM Sabrina, o sargento Gerson e o policial penal José Leite são outras vítimas recentes da violência contra os oficiais de segurança.

Marcelo Barazal, delegado responsável pela investigação da morte do PM, conversou, exclusivamente, com o Cidade Alerta, e deu detalhes do caso.

Ele revelou que pelo menos dois criminosos são responsáveis pelo assassinato. Além disso, ele afirmou que estão verificando imagens de câmeras de segurança próximas à rodovia.

Segundo o jurista, a ajuda da população local é muito válida, e qualquer delegacia a Baixada Santista está apta para receber informações.

Segundo amigos do PM Marcelo, ele deixou uma esposa e um filho de apenas dois anos.

Confira na íntegra:

share O ano de 2024 mal começou e a criminalidade já deixou muitas marcas na sociedade. Policiais foram alvos de diversos ataques em todo o país. O Cidade Alerta acompanhou os principais casos que abalaram a população, confira a seguir