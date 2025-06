Marcola é transferido para hospital em Brasília (DF) para exame de ressonância Chefe do PCC passou por procedimento médico após lesão no joelho Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h28 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h28 ) twitter

Chefe do PCC, Marcola deixa penitenciária de segurança máxima em Brasília por questões de saúde

O líder da facção criminosa PCC, Marcola, foi levado da penitenciária de segurança máxima ao Hospital de Base de Brasília para realizar um exame de ressonância magnética no joelho. A transferência ocorreu após ele se lesionar durante atividade física.

Para garantir a segurança durante o procedimento, o ambulatório foi fechado e acessível apenas a policiais e profissionais de saúde diretamente envolvidos na operação. O exame foi solicitado devido à suspeita de rompimento do ligamento cruzado do joelho, exigindo acompanhamento médico especializado.

A operação contou com forte esquema de segurança para evitar qualquer tentativa de resgate, incluindo policiamento reforçado. Marcola permaneceu no hospital por cerca de três horas antes de retornar à penitenciária. Ele cumpre pena superior a 330 anos por sua ligação com uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

