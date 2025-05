‘Maria Canivete’ cochila após matar ex-marido em Goiânia (GO) A acusada já teve várias passagens pela polícia; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 29/05/2025 - 10h05 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h05 ) twitter

‘Maria Canivete’ é presa acusada de matar o ex-marido com ajuda do namorado em Goiás Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso da Maria Valdete, conhecida como ‘Maria Canivete’. Ela foi acusada de matar o ex-marido, Cláudio Diniz, de 47 anos, com a ajuda do namorado, em Goiânia, capital do estado de Goiás. A Polícia Militar recebeu um chamado da comunidade local que ficou assustada ao ver a vítima morta na calçada.

Após conversar com os moradores da região, a agência local de inteligência apurou que o crime teria sido cometido por uma conhecida das autoridades locais, ‘Maria Canivete’. A acusada já tem diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e por ameaçar pessoas com dívidas relacionadas à venda de narcóticos, usando o seu canivete.

A Polícia se deslocou ao endereço de Maria, que foi encontrada dormindo, como se nada tivesse acontecido, junto do seu namorado, Carlos Belquior, de 33 anos, acusado de participar do assassinato, além de ter matado um homem no interior do estado em 2017.

Segundo Maria, o ex-marido, com quem tem seis filhos, a teria ameaçado, o que provocou o crime. As autoridades, no entanto, duvidam da versão da acusada. O casal foi encaminhado para a Central Geral de Flagrantes e será autuado por homicídio.

Confira a reportagem na íntegra:

