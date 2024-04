Cidade Alerta |Do R7

Marido salva mulher, grávida, de atirador, próximo à Cracolândia (SP) O casal sofreu um atentado enquanto dormia na residência localizada no centro da capital paulista; entenda o caso

O Cidade Alerta companhou um caso que, apesar de parecer uma história de amor, se trata de um filme de terror. Um homem salvou a esposa grávida de um tiro em sua residência localizada na região central da capital paulista, perto da Cracolândia, e agora luta pela sua vida em hospital.

O casal estava dormindo quando foi surpreendido por uma tentativa de arrombamento da porta. O suposto invasor era, na verdade, o proprietário do imóvel, que já chegou no local atirando.

Em conversa exclusiva com a equipe do Cidade Alerta, a gestante deu detalhes. Ela contou que quando seu marido percebeu a arma apontada para ela, pulou na sua frente e acabou sendo baleado em seu lugar.

Mesmo assim, o atirador disparou mais uma vez, atingindo a porta da casa. Em seguida, o suspeito fugiu de ônibus. Ainda armado, o homem utilizou o transporte coletivo.

Segundo a delegada do Segundo Distrito Policial, local onde o caso foi registrado, o proprietário violento tem histórico de roubo, furto e tráfico de drogas.

Assustada, a vítima do atentado revelou que já vinha recebendo ameaças desse mesmo homem há pelo menos duas semanas. Inclusive, na noite de Natal precisou pedir ajuda policial para lidar com a possível invasão.

Além disso, a grávida contou que o motivo de tudo isso é banal: o proprietário não aceita que ela e o marido querem se mudar do local.

O homem atingido pelo disparo continua no hospital passando por cirurgias e luta pela vida.

A vítima deu um depoimento que pode ser crucial para a apreensão do criminoso foragido, e contou que não é a primeira vez que algo do tipo acontecia no local. A polícia segue na tentativa de localizar o suspeito.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos intrigantes como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar é exibido de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

