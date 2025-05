Médico é preso por suspeita de envolvimento na morte de adolescente em Mato Grosso Vídeo mostra médico com arma ao lado da namorada em carro Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h45 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h45 ) twitter

Médico de 29 anos é suspeito de matar namorada, de 15, com tiros em Mato Grosso

O médico Bruno Felisberto do Nascimento, de 29 anos, foi preso sob suspeita de envolvimento na morte de sua namorada Ketlhyn Vitória de Souza, de 15 anos, em Mato Grosso. A adolescente foi atingida por um tiro na cabeça e levada ao hospital pelo médico, onde não resistiu aos ferimentos. Ele alegou que o disparo foi acidental, mas desapareceu após o incidente.

Um vídeo divulgado posteriormente mostra o médico em um carro com a namorada e uma amiga manuseando uma arma. A defesa afirma que a morte foi um acidente causado pela combinação de álcool e manuseio imprudente da arma. No entanto, a investigação policial questiona essa versão devido à análise pericial indicar que o tiro atingiu a parte de trás da cabeça da vítima.

As autoridades estão verificando a origem do vídeo que circula nas redes sociais para determinar se as imagens são do dia do incidente. Além disso, a polícia investiga a legalidade da posse da arma pelo médico enquanto busca esclarecer as circunstâncias exatas da morte.

Assista em vídeo - Médico de 29 anos é suspeito de matar namorada, de 15, com tiros em Mato Grosso

